Siena, gli agenti della polizia pagano l’ostello a due persone senza fissa dimora

Ieri notte gli agenti della Polizia di Siena hanno incontrato due persone che si preparavano a dormire fuori. Hanno provato a cercare un aiuto ma non avendo trovato nessuno, sono intervenuti personalmente, accompagnandoli all’ostello e pagando loro direttamente l’ospitalità. Lo fa sapere Anna Ferretti, volontaria della Caritas di Siena, che a nome dell’associazione ha ringraziato i poliziotti per aver compiuto “un gesto che va al di là del loro prezioso lavoro – spiega Ferretti in un post su Facebook-.Grazie per l’attenzione e la sensibilità dimostrata! Sappiamo che non è la prima volta, ma fa sempre tanto piacere evidenziarlo!”.