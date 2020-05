Siena, a Porta Tufi la rete idrica si rifà il look. AdF ha dato il via a un importante intervento che prevede la sostituzione di circa 30 metri complessivi di condotta in ghisa: ieri (12 maggio) la prima tranche di lavori, con la posa di un tratto di circa 6 metri in via Mattioli. L’intervento è stato concordato con l’amministrazione comunale, in funzione anche del rifacimento della pavimentazione in pietra serena che il Comune ha in programma. Prosegue così il costante lavoro di tutela e potenziamento della rete idrica, portato avanti anche durante l’emergenza grazie al lavoro del personale AdF che, osservando tutte le misure di sicurezza, ha garantito un servizio essenziale con continuità, efficienza e qualità.