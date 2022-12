Regali, giochi e sorprese, a Siena arriva il “Vicolo di Babbo Natale”

Elfi, renne e l’immancabile Babbo Natale. Comune di Siena e Croce Rossa Italiana accompagnano i più piccini dentro la magia delle feste con il Vicolo del Natale.

Le stanze della Croce Rossa senese in via del Poggio 22 dal 17 dicembre 2022 fino all’Epifania ospiteranno addobbi e giochi natalizi per tutta la famiglia. Il Vicolo del Natale sarà composto da uno spazio allestito per la presentazione di un grande presepio (realizzato dagli artisti di San Gregorio Armeno) in tema tutto senese, da un secondo spazio all’interno del quale si potrà vivere la magia del Natale con i suoi personaggi più celebri e dove i bambini potranno fare attività ludiche in tema natalizio ed infine, dei momenti di intrattenimento che faranno divertire grandi e piccini, proprio lungo via del Poggio.

Tutti coloro che hanno un po’ di spirito del Natale conoscono le splendide opere d’arte di San Gregorio Armeno. Un enorme presepio realizzato appositamente per la città, con piccole statue realizzate e dipinte a mano, paesaggi che richiamano la Torre del Mangia, il Palazzo Comunale, in una magica atmosfera di luci natalizie.

All’interno delle stanze di via del Poggio 22, Babbo Natale ed i suoi elfi, aspetteranno grandi e piccini per la consegna delle canoniche letterine e non solo, al tepore di un camino, i bimbi potranno farsi una bella foto con Babbo Natale. Al piano di sopra, dei giovani elfi, impegneranno i bimbi in laboratori di decorazioni natalizie o per i più vanitosi non potrà mancare il trucca bimbi. In giorni ed orari prestabiliti, i bambini, saranno accolti, oltre che dagli immancabili elfi, anche da personaggi delle fiabe e del Natale che li sapranno divertire e stupire al tempo stesso.

Calendario eventi: sabato 17 dicembre ore 14,30-19,30 l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi, apertura con intrattenimento per grandi e piccini. domenica 18 dicembre ore 14,39-19 Babbo Natale incontra i suoi primi piccoli amici senesi. Dal 19 al 23 dicembre 2022 ore 16,30-19 Babbo Natale e gli elfi aspettano i bimbi dopo scuola per ritirare le letterine e giocare con loro. Sabato 24 dicembre 14,30-19,30 Incontro con Babbo Natale…tra poche ore si parte. Domenica 25 dicembre – Chiuso. Lunedì 26 dicembre ore 16,30-19,30 Babbo Natale saluta e ringrazia tutti i suoi piccoli amici. Dal 27 al 30 dicembre ore 16,30, gli elfi son rimasti nella bella città di Siena, fiabe e giochi sul Natale. Venerdì 30 dicembre ore 18 flash mob della Croce Rossa Siena in tema natalizio in via del Poggio. Sabato 31 dicembre – Chiuso. Da domenica 1 gennaio a giovedì 5 gennaio 2023 ore 16,30-19 Aspettando la Befana, gli elfi preparano le calze Venerdì 6 gennaio Attesa e arrivo della Befana in via del Poggio 22.