Sicurezza urbana, quindici nuovi sistemi di videosorveglianza lungo le vie cittadine

Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio con azioni volte alla prevenzione della criminalità e promozione del decoro urbano.

Approvato ieri, giovedì 12 gennaio 2023, dalla giunta comunale il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” siglato da Prefettura e Comune di Siena. Obiettivo prioritario l’installazione di quindici nuovi sistemi di videosorveglianza comunali, a completamento di quelli già presenti, in aree e zone del centro storico della città, monitorando la viabilità urbana lungo le più importanti direttrici di attraversamento del territorio rafforzando la rete già esistente.

Saranno dotate dei quindici nuovi sistemi di videosorveglianza le seguenti aree del territorio comunale: via Cittadini – Fiorentina, via Mazzini – Minzoni, viale Maccari, viale XXV Aprile – via Veneto, viale Curtatone – viale dei Mille, La Lizza-P.zza Gramsci, via Tozzi – Stadio “A.Franchi”, Senese Aretina – Romana, nuova rotatoria SR.2, vicolo di Tone, via Goito-Mentana, via Calzoleria -Viscione, rotatoria viale Sclavo, rotatoria viale Bandinelli, via Diaz – Montluc.

I progetti integrati dei sistemi di videosorveglianza saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, necessario sarà favorire lo scambio informativo tra el forze di polizia e la polizia municipale.

Presso la Prefettura di Siena sarà istituita una sorta di cabina di regia che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto.

“Numerose sono state in questi anni le azioni messe in campo da questa amministrazione per prevenire o contrastare fenomeni di insicurezza e degrado urbano – spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Siena Clio Biondi Santi – in sinergia con la Prefettura questo nuovo patto che siamo stati chiamati a siglare non è altro che un rafforzamento di una politica ben precisa attuata dall’inizio di questo mandato. Insieme a Prefettura e Municipale abbiamo cercato di individuare le principali arterie cittadine che attraversano il nostro territorio intensificando alcune zone di nuovi sistemi di videosorveglianza”.