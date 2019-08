Sicurezza stradale, l’annuncio di Rinaldi: ” A breve nuova segnaletica luminosa a Siena”

Per cercare di agevolare i visitatori che vengono a Siena sarà introdotta una segnaletica luminosa per indicare in ogni strada dove è attiva la Ztl e dove sono attivi i varchi. Queste le novità per quanto riguarda la viabilità senese introdotte dal comandante della Polizia Municipale Cesare Rinaldi a margine della conferenza stampa odierna sulla app di Siena Parcheggi (leggi qui). ” A settembre, ottobre inizieremo l’installazione – spiega Rinaldi- . Non so quanto ci vorrà ma vorremmo fare capire che noi non vogliamo fare cassa, ma fare sicurezza e tutelare il centro storico rendendolo fruibile ai mezzi autorizzati”.

La novità è stata presentata poco dopo che Rinaldi ha presentato i numeri per quanto riguarda gli accessi e le infrazioni alla Ztl. Una statistica che prende in esame il mese di maggio. In quelle settimane i transiti nella Ztl sono state oltre 800mila, le infrazioni più di 10 mila di cui quasi 8500 auto con targhe italiane e poco più di mille e 500 quelle con targa straniera. ” In generale – continua Rinaldi – abbiamo notato quando facciamo il controllo su strada che la giustificazione che viene data è : ‘Abbiamo seguito le indicazione del navigatore’. Chi viene qui da fuori non guarda nemmeno più i cartelli stradali”.

Tante multe fatti a visitatori stranieri ma anche tanti recuperi fatti dai vigili urbani. “Il dato è sempre crescente in percentuale negli ultimi anni- conclude Cesare Rinaldi -. E’difficile dire quanto riusciamo a incassare visto i 365 giorni per notificare l’atto di infrazioni. Per il 2019 potremmo capirlo solo negli ultimi mesi del 2020”.

Marco Crimi