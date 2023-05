Siccità, la Regione chiede al Governo investimenti per 155 milioni sul senese

La Regione Toscana è pronta ed ha risposto presente alla cabina di regia del Governo, per contrastare la siccità, con un elenco che nel senese conta 6 opere fondamentali per oltre 155 milioni di euro. Tutti interventi che già oggi hanno un livello di progettazione avanzato e come minimo la disponibilità della fattibilità tecnico-economica dell’intervento. A spiegarlo in una nota è Anna Paris, consigliere regionale del Partito democratico.

“Un risultato che sarebbe davvero storico per il territorio senese – è il commento di Paris – parliamo di opere che porrebbero finalmente fine al problema della siccità nel nostro territorio che riguarda tanto i cittadini quanto le aziende, soprattutto quelle agricole che maggiormente hanno sofferto negli scorsi anni. Nel dettaglio le opere prevedono interventi sul servizio idrico integrato per i comuni di Poggibonsi, Rapolano, Colle e San Gimignano, mentre sono previsti interventi per l’irriguo e gli invasi nei comuni di Castelnuovo Berardenga, Sinalunga, Torrita, Montepulciano e Chiusi”.

“La siccità – continua il consigliere Pd – è un fenomeno in crescita come conseguenza dei cambiamenti climatici, un problema che investe sicuramente il comparto produttivo agricolo, mettendo anche a rischio la sicurezza alimentare delle nostre tavole. Dobbiamo riuscire a non disperdere l’acqua quando c’è, per usarla nei momenti di siccità, oltre ad aumentare la capacità di stoccaggio”.

“Si tratta di un tema – conclude Paris – che in Regione è sempre stato portato avanti in maniera corale insieme ai Consorzi di Bonifica, Ait, e ai gestori del Servizio idrico integrato. In questa legislatura, però, stiamo assistendo a un deciso cambio di passo per arrivare a realizzare quanto più velocemente possibile infrastrutture di primaria importanza alla luce del problema della siccità che si fa sempre più preoccupante.”

Ecco gli interventi previsti: