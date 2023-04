Si spaccia per poliziotto e minaccia di morte automobilista: denunciato dalla polizia stradale che gli sequestra un fucile e un falso tesserino

Denunce e sequestri di armi della Polizia Stradale di Siena e Montepulciano in occasione dei controlli durante le festività pasquali.

La vigile presenza delle pattuglie della Polizia di Stato, intensificata in occasione delle festività pasquali, ha consentito di intervenire, in più occasioni, a tutela della sicurezza dei tanti viaggiatori che, nei scorsi giorni, hanno percorso le strade della provincia di Siena.

Sul raccordo Siena – Firenze, a seguito di un dissidio per motivi di circolazione, un automobilista ha chiesto l’intervento di una pattuglia perché aggredito da un altro conducente, che si spacciava come appartenente alla Polizia e che, dopo averlo seguito per quasi venti chilometri, era riuscito a fermarlo, utilizzando una torcia intermittente a luce blu ed esibendo un tesserino con un distintivo, simile a quelli in uso alle forze dell’ordine.

Non contento, poi, dopo aver preso a calci l’auto, lo aveva anche minacciato di morte, dicendo che gli avrebbe sparato con un fucile che aveva nell’auto; solo il tempestivo intervento dei poliziotti della Polizia Stradale di Siena ha evitato conseguenze ulteriori e l’aggressore, un 52enne di San Casciano già noto alle forze di polizia, è stato denunciato; il fucile, la torcia e il tesserino rinvenuti sono stati sequestrati.

Nei pressi di Rapolano Terme, poi, una pattuglia della Polizia Stradale di Montepulciano, dopo aver fermato un automobilista senza cintura di sicurezza, avendo notato nell’auto una sciarpa con la scritta Acab, ha approfondito il controllo sul veicolo rinvenendo un coltello a serramanico e una mazza da baseball.

L’uomo, con numerosi precedenti penali tra cui anche due segnalazioni per porto abusivo di armi, è stato denunciato in stato di libertà, e il coltello e la mazza sequestrate.

Anche durante le festività pasquali, quindi, “esserci sempre”, il motto della Polizia di Stato, ha trovato la sua solita giusta collocazione ed espressione, accanto ed al servizio del cittadino.