I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti intorno alle 16 per la ricerca di una persona dispersa in zona boschiva, in località Casabianca, nel Comune di Asciano. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo, che ha individuato il disperso intorno alle ore 16.55, in buone condizioni di salute. Sul posto anche i Carabinieri. L’intervento si è concluso intorno alle 17. 30.