Si Pedala, Micheli: “L’amministrazione vuole potenziare il servizio o dismetterlo?”

Il servizio Si Pedala “è considerato utile e necessario di potenziamento” dall’ amministrazione o “si intende procedere ad una sua dismissione?”. A chiederlo in un’interrogazione è il consigliere del Pd Luca Micheli.

“Si è a conoscenza anche solo in modo parziale del numero complessivo delle biciclette utilizzabili per il servizio?”ed ancora ” si è a conoscenza che le stazioni di ricarica risultano essere prive dei veicoli come riportato dalle numerose foto apparse in questi giorni sui social media, e come da me personalmente verificato in tempo reale nell’apposito sito della società denominato “Bici in Città” in cui per esempio alla data del 6 settembre”, si legge ancora nell’atto.