Si finge sordomuta e chiede soldi nelle vie del centro: donna cercata dalla polizia

La polizia è in giro per le vie del centro di Siena e sta cercando una giovane donna che molti di voi avranno sicuramente visto perché periodicamente arriva nella nostra città a chiedere elemosina, per sparire dopo poco e tornare qui dopo mesi.

La ragazza, capelli scuri, magra, alta più o meno 1 metro e 60, anche ieri e questa mattina si trovava in città -zona di Pantaneto – e forse qualcuno l’ha segnalata tanto da portare la polizia a cercarla: la donna se ne va infatti in giro fingendosi sordomuta e chiedendo soldi a favore di un’associazione di sordomuti alla quale, naturalmente, non appartiene.