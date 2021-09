Sì del consiglio comunale all’individuazione di un luogo della Memoria per le vittime senesi del covid

Accolta, durante la seduta consiliare di oggi, la mozione presentata da Orazio Peluso e Massimo Bianchini per l’individuazione di un luogo della Memoria per le vittime senesi del Covid.

Come ha illustrato Peluso la pandemia ha scosso animi e modificato la vita di ognuno di noi perché ha portato via tanti nostri concittadini, che le loro famiglie, a causa delle restrizioni anti contagio, non hanno potuto salutare come avrebbero voluto. Una sofferenza che ha toccato tutti, e dalla quale nasce la richiesta avanzata al sindaco e alla giunta per individuare un’area significativa della città affinché diventi un luogo della Memoria per significare la vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro cari e, al contempo, assuma un valore sociale di testimonianza e ricordo per le sofferenze patite e per farci tenere alta la guardia finché il virus non sarà debellato.

E questo, come ha evidenziato il consigliere, potrebbe essere rappresentato anche da un’opera significativa realizzata attraverso un concorso tra giovani artisti senesi, oltre a ricercare un’area verde dove poter effettuare una piantumazione straordinaria di alberi. Un segnale di speranza e segno tangibile di attenzione verso l’ambiente.