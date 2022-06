Si apre a Siena il convegno “Università ed industria nel quadro delle attività legate al Pnrr”

Si aprirà lunedì 20 giugno presso la sede San Niccolò dell’Università di Siena un nuovo appuntamento con cadenza annuale istituito dal Dipartimento di ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche e coordinato dal delegato al trasferimento tecnologico professor Marco Mugnaini. Per questa edizione il tema trattato sarà: “Università ed industria nel quadro delle attività legate al Pnrr alla transizione digitale ed energetica”.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sulle attività messe in atto dal sistema industriale ed accademico per affrontare le sfide che la crisi energetica in atto e gli sviluppi del digitale possono offrire alla luce dei finanziamenti e delle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’appuntamento è volto ad imprimere una spinta ulteriore all’interazione Università aziende sia nazionali che del territorio ed orientato alla promozione di una crescita di insieme della ricerca applicata.

A dare il benvenuto alla ricca platea di partecipanti sarà, alle 10.30, il rettore Francesco Frati, cui seguirà il saluto del direttore del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche, Valerio Vignoli. A seguire si terrà la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Valeria Santoro di Milano Finanza Down Jones, sulle “Opportunità derivanti da Pnrr e dalla transizione digitale ed energetica”.

Prenderanno parte alla discussione esponenti del mondo della ricerca accademica, delle istituzioni e di aziende coinvolte nei nuovi sviluppi tecnologici sulle frontiere dell’intelligenza artificiale, della disseminazione della ricerca, dell’ingegneria e dello sviluppo di infrastrutture.

Sono in programma interventi di: Eugenio Fedeli, direttore Ricerca e sviluppo di rete ferroviaria italiana (Rfi); Marco Ruggiero, technology development director di Baker Hughes; Gianluca Vannuccini, direttore dei sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della regione Toscana; Mauro Barni, Prorettore alla ricerca dell’Università

di Siena; Corrado Crotti, Vp New Business development di Leonardo Group; Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Valter Fraccaro, presidente Saihub Siena.

Farà seguito la presentazione delle attività di ricerca del dipartimento, le visite ai laboratori e le sessioni one to one di approfondimento. Per partecipare è ancora attiva la scheda di iscrizione, pubblicata all’indirizzo www.unisi.it/university-and-industry. Per partecipare da remoto all’evento è possibile accedere dall’indirizzo

https://meet.google.com/gma-emsn-mqw