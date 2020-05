Le persone controllate oggi, 6 maggio, dalla Polizia Municipale sono state 195, altrettante le autocertificazioni acquisite. Grazie a due segnalazioni pervenute al Comando sono state sanzionate cinque persone in base all’ex articolo 4 del D.L.19/2020, perché allontanatesi dalla propria residenza senza un valido motivo e, sempre le stesse, anche in base all’articolo 688 del codice penale per ubriachezza manifesta.

Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 38 esercizi commerciali.