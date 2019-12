Si accende il Natale a Siena

‘Siena si accende di Natale’. Un vero e proprio gioco di luci quello che si è acceso oggi per le vie del centro, con bellissime istallazioni nelle piazze principali della città, oltre le fantastiche luminare che ci accompagnano per le vie senesi. Un lavoro fatto davvero con i “fiocchi”, tanto per restare in tema, frutto di una sinergia tra il comune di Siena e gli esercenti del centro. Ma non finisce qui, a breve seguiranno altre istallazioni luminose la cui messa in opera è stata posticipata a causa dell’incessante maltempo.