Settimo torneo fondazione Ronald Mc Donald, la sfida tra i piccoli rugbisti è nel segno della solidarietà

Domani, sabato 18 maggio e domenica tanti piccoli rugbisti si ritroveranno a Siena per una grande manifestazione di solidarietà, la settima edizione del torneo di minirugby Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. La manifestazione sportiva tornerà nel tempio della palla ovale senese, il mitico “Sabbione”. L’impianto dell’Acquacalda (via Luciano Banchi, 5) ospiterà infatti la competizione. L’altra novità è l’open day dedicato ai ragazzi delle scuole senesi che ci sarà sabato dalle 15 nel campo sintetico. Questo si svolgerà in contemporanea con il torneo sul campo principale per gli Under 10 (12 squadre partecipanti). La domenica invece ci saranno il torneo riservato alla categorie Under 12 (inizio alle 9.15 al “Sabbione” con 12 squadre partecipanti) e parallelamente una manifestazione extra torneo dedicata ai più piccoli delle categorie Under 6 e Under 8 (dalle 10 sul campo sintetico con 5 squadre partecipanti). La finalità benefica del Torneo è la raccolta di fondi per le Case Ronald, spazi vicini a importanti centri pediatrici che accolgono, gratuitamente, i bambini malati e le loro famiglie, permettendogli di vivere insieme anche durante la cura.

Programma orario sabato 18 maggio 2019



Campo Centrale “Sabbione”

Campo Sintetico

Ore 14.30 Registrazione Squadre

“Open Day Scuole”

Ore 15.00 Inizio gare gironi eliminatori

Ore 15.00 Accoglienza partecipanti

Ore 16.30 Fine gare gironi eliminatori

Ore 15.30 Svolgimento “Open Day Scuole”

Ore 16.30 Svolgimento gare seconda fase

Ore 17.00 Chiusura Manifestazione

Ore 17.00 Finale 1° posto

A seguire Terzo Tempo e premiazioni



Società partecipanti Under 10



CUS Siena

GISPI Rugby Prato

Unione Rugby Montelupo Empoli

Livorno Rugby

Polisportiva Sieci

Vasari Rugby AR (Blu)

Rugby Mugello

Appia Rugby

Lions Valdichiana

Rooster Galluzzo

Vasari Rugby AR (Giallo)

Crete Senesi Rugby



Programma orario domenica 19 maggio 2019



Campo Centrale “Sabbione”

Campo Sintetico

Ore 09.00 Registrazione Squadre

“Festa Under6/8”

Ore 09. 15 Inizio gare gironi eliminatori

Ore 09.30 Accoglienza Squadre

Ore 11.30 Fine gare gironi eliminatori

Ore 10.00 inizio partite

Ore 11.30 Svolgimento gare seconda fase

Ore 11.15 fine Partite U8

Ore 14.45 Svolgimento gare semifinali

Ore 12.30 fine Partite U6

Terzo Tempo

Ore 15.30 Finale 1° posto

Premiazioni



Società partecipanti Under 12



CUS Siena

Livorno Rugby

Unione Rugby Montelupo Empoli

Colleferro Rugby

Rooster Galluzzo

Vasari Rugby Arezzo

Lions Valdichiana

Appia Rugby

Viterbo Rugby

Rugby Mugello

Polisportiva Sieci

Colle V.E.Rugby



Società partecipanti “Festa Under6/8”