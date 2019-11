Ricerca sul cancro: per la settimana dell’Airc il professor Michele Maio è ospite in Rai

Il professor Michele Maio, direttore del CIO, Centro di Immuno-Oncologia e della Uoc Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sarà ospite venerdì 8 novembre, dalle 11 del programma “Tutta Salute”, in onda su Rai3. Il professor Maio interviene nell’ambito della settimana di eventi AIRC: infatti, il CIO di Siena è infatti tra i 6 coordinatori italiani dei programmi speciali di ricerca sostenuti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il professor Maio parlerà delle ultime frontiere di ricerca e di lavoro dell’immuno-oncologia, su come agisce il nostro sistema immunitario sul cancro, su quali tipi di tumore gli studi (sia clinici che di laboratorio) hanno dato i maggiori risultati e su quello che può essere il ruolo sempre più centrale dei farmaci epigenetici.