Settimana della dislessia: screening gratuiti e attività interattive per famiglie e ragazzi 

In occasione della Settimana nazionale della Dislessia – dal 5 al 10 ottobre – il Centro Dedalo- SOS Dislessia di Siena promuove: screening gratuiti dei disturbi primari di linguaggio e per individuazione delle difficoltà di apprendimento rivolti ai bambini in età scolare, ma anche agli adulti attraverso il nuovissimo strumento diagnostico BDA 16-30 – Batteria Dislessia Adulti. Inoltre, mette a disposizione di ragazzi e famiglie – sempre gratuitamente – uno sportello di ascolto e un laboratorio sull’utilizzo dell’iPad nell’apprendimento. Ma c’è di più per fare informazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento e del comportamento ha organizzato una diretta facebook con il prof. Sergio Messina presidente di AID, giovedì 8 ottobre alle 14.00 in cui si rifletterà sugli avanzamenti e le criticità emerse a dieci anni dalla legge 170/2010. Le visite gratuite avvereranno solo su appuntamento. E’ possibile prenotare la propria visita tramite mail [email protected].

“Come ogni anno il nostro Centro mette a disposizione un pacchetto gratuito di servizi per l’individuazione precoce dei DSA – ha dichiarato Valentina Campanella direttrice del Centro Dedalo – quest’anno abbiamo deciso di estendere i nostri test alle difficoltà di apprendimento degli adulti ma anche di puntare su alcune attività interattive rivolte alle famiglie e ai bambini, perché vogliamo proporre alla nostra utenza percorsi di apprendimento innovativi orientati finalizzati allo sviluppo delle potenzialità che i ragazzi con DSA hanno già”

Si comincia lunedì 5 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 con gli screening dei disturbi primari di linguaggio (DPL) aperti la mattina ai bambini fino a 36 mesi e il pomeriggio ai bambini fino a 5 anni. Martedì 6 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 si potrà usufruire dello. sportello di ascolto “Sai che hai diritto all’indennità di frequenza?” disponibile anche online per i bambini delle scuole primarie e secondarie; mercoledì 7 ottobre spazio allo screening per individuazione delle difficoltà di apprendimento disponibili anche online per i bambini delle scuole primarie e secondarie, mentre venerdì 9 ottobre si potrà accedere a quelli per adulti. Sabato 10 ottobre dalle 12:30 alle 14:00 si terrà il laboratorio sull’utilizzo dell’iPad come strategia per l’apprendimento.