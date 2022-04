Serie D, vincono tutte le senesi: 2-0 della Pianese, 1-0 il Poggibonsi e il Lornano ne fa 3

Nel turno infrasettimanale vincono tutte le senesi: la Pianese con cuore e grinta supera 2-0 il Foligno, grazie alle reti nella ripresa messe a segno da Kondaj con un tiro di prima intenzione e da Modic con una grandissima conclusione dal limite che si infila all’angolino basso. Tre punti importantissimi per gli amiatini di mister Lucio Brando al termine di una prestazione importante. Da segnalare nel finale di partita l’esordio del giovanissimo Alabay, classe 2005, calciatore degli allievi della Pianese, altra bella nota da sottolineare di questa grande giornata.

Strepitoso anche il Lornano Badesse che con un giuoco aggressivo e spumeggiante rifila tre reti agli umbri di Trestina e ritrova un posto nella griglia play-off. Il mattatore assoluto dell’incontro è Lucatti che mette a segno una tripletta (due rigori), bene anche Frosini incontenibile sulle fasce, il centrocampo che ha ritrovato le geometrie di Andreoli e la difesa che ha visto capitan Manganelli e Schiaroli sempre attenti e pronti a soffocare sul nascere le velleità di due elementi pericolosi come Essoussi e Khribech. Passano subito i senesi con il primo rigore trasformato da Lucatti e assegnato per una spinta su Mignani. Al 31′ Lucatti trova la rete del raddoppio: progressione impressionante di Frosinini che inizia dalla linea mediana del campo e giunto sulla linea di fondo mette un assit al bacio per la testa di bomber Lucatti che trafigge Mazzoni. Nel recupero la Trestina trova il gol che dimezza lo svantaggio. Dopo l’intervallo, a spegnere ogni entusiasmo ospite è il secondo rigore per i biancocelesti: Convito trattiene vistosamente Lucatti in piena area e lo mette a terra. Lucatti non sbaglia dal dischetto e firma il 3-1. Lornano Badesse che ritrova il sorriso dopo alcune opache prestazioni ma soprattutto ritrova i play off ,soffiando la quinta posizione proprio agli avversari di oggi.

A chiudere la giornata di calcio ci ha pensato il Poggibonsi che ha superato 1-0 la Sangiovannese tra le mura amiche. Buona la partenza dei giallorossi che spingono da subito, mentre gli ospiti si limitano a cercare di offendere in contropiede. Al 29′ l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore degli ospiti per un evidente fallo di mano di Rimondi, ma dagli undici metri Polo non è preciso e spedisce il pallone sulla traversa. A sbloccare la partita ci pensa il solito Vieri Regoli: siamo al 72′ quando Mazzolli perde e recupera il controllo della sfera in rapida successione, dopodiché tocca largo verso Regoli, che con una finta mette a sedere Rosseti ed infila il portiere Cipriani con un piazzato a girare sul palo lungo. Arriva così una vittoria importante per il Poggibonsi che prova a tenere viva la lotta per il campionato, anche se il San Donato (oggi vittorioso in trasferta per 3-0 sul campo del Tiferno Lerchi) rimane a +5.