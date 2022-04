Serie D, il Poggibonsi cade col San Donato e la C si allontana. Bene Pianese e Lornano Badesse

Nel Girone E di Serie D tutti i riflettori erano puntati sullo stadio di Poggibonsi: allo Stefano Lotti si giocava Poggibonsi-San Donato, la seconda in classifica ospitava la capolista con soli due punti di distanza a separarle. Per la squadra giallorossa una vittoria avrebbe significato il sorpasso in classifica ad appena tre giornate dal termine. Al contrario, è maturata una sconfitta dolorosissima (1-2) che fa scivolare i leoni a -5 e che fa sfumare il sogno Serie C a lungo accarezzato; ancora non c’è la matematica ma è difficile pensare che il San Donato possa dilapidare il vantaggio accumulato.

La partita vede subito i padroni di casa andare vicini alla rete del vantaggio con Motti: Guidi fallisce il retropassaggio, alzando un campanile sul quale si avventa l’attaccante che si lancia in campo aperto e libera una soluzione potentissima che si infrange sulla traversa e rimbalza sulla linea quando siamo solo all’11’. Il gol è soltanto rimandato, al 42′ è Borri che irrompe di prepotenza su calcio d’angolo e insacca su imbeccata di Camilli. Si va all’intervallo sullo 1-0. Il secondo tempo è quello della rimonta del San Donato, che la ribalta in meno di 5 minuti. Dopo neanche 120″ è Russo che realizza l’1-1 con un bolide da fuori area che fulmina Pacini, dopodiché Mazierli realizza il sorpasso su assist di Regoli. Il San Donato va anche vicino al terzo gol al 60′ con il pallonetto di Russo che Pacini riesce a deviare in corner. Nel finale ci prova il Poggibonsi ma non riesce mai a rendersi davvero pericolosa: all’85’ l’ultima chance ce l’ha Riccobono ma la punizione finisce tra le braccia di Cardelli. Finisce 1-2 col San Donato che ormai è a un passo dalla C, mentre per il Poggibonsi sembra ormai definito il secondo posto finale.

Sugli altri campi vince il Lornano Badesse che supera 2-1 il Montespaccato grazie alle reti di Andreoli e Lucatti. A illudere i laziali è la rete all’80’ di Anello ma ormai è troppo tardi. Infine, pareggia la Pianese con l’Arezzo: amiatini in vantaggio sul finire di primo tempo con il calcio di rigore trasformato da bomber Tascini. Subito ad inizio ripresa replicano gli ospiti con Cutolo. Le zebrette si portano di nuovo avanti con il solito Convitto che con un diagonale supera il portiere, ma in pieno recupero gli aretini fissano il punteggio finale sul 2-2 con il penalty di Calderini.