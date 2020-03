Violazione del decreto Conte: abita a Città della Pieve ma lo trovano a passeggiare a Chiusi

I militari della stazione carabinieri forestale di Chiusi a sorprendere un 52enne lombardo, domiciliato a Città della Pieve, intento a passeggiare lungo il cosiddetto “Sentiero di Bonifica” (itinerario ciclopedonale), in località “Le Torri” a Chiusi, ovviamente senza giustificato motivo. Nel medesimo contesto, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Radda in Chianti hanno invece situazioni analoghe; un 34enne di Poggibonsi invece percorreva serenamente in mountain bike la SR 429 in località “Le Capraie/Sante Dame” in comune ancora di Castellina, anch’egli con finalità ludico-sportive non ricomprese fra le circostanze esimenti dal divieto di circolazione.