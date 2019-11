La Guida Michelin premia lo chef senese Senio Venturi: prima stella per il ristorante L’Asinello

La provincia di Siena ha un nuovo ristorante stellato. E’ L’Asinello che si trova a Villa a Sesta, nel comune di Castelnuovo Berardenga. L’alta qualità dei prodotti e dei piatti del menù e l’ottima gestione della sala sono stati premiati dalla Guida Michelin . Il riconoscimento di assoluto valore che arriva dal bestseller della ristorazione (oltre 30 milioni sono le copie vendute annualmente della Guida Michelin) è anche il risultato del lavoro portato avanti dallo chef e proprietario Senio Venturi, senese e contradaiolo della Tartuca.

Venturi si è formato nelle cucine dei famosi chef Gianfranco Vissani e Riccardo Agostini. Proprio mentre lavorava per quest’ultimo ha conosciuto sua moglie Elisa Bianchini. Nei primi anni duemila i due sono ritornati nelle terre del Chianti dove hanno fondato il ristorante L’Asinello. La sua cucina si muove nel rispetto della grande tradizione toscana e dei sapori genuini della sua campagna. Tutto è fatto con materie prime che arrivano da produttori locali. Chi visita L’Asinello non assaggerà qualcosa di sofisticato e nemmeno le “tendenze del momento” ma troverà invece dei piatti che riportano anche se rivisitati in chiave gourmet, ad una cucina del passato, più intima.

I ristoranti stellati in provincia di Siena rimangono 10, come nel 2018. Ha perso infatti la sua stella il Poggio Rosso di Castelnuovo Berardenga. Rimangono ancora due stelle al ristorante Arnolfo a Colle Val d’Elsa. Una stella alla Bottega del 30 e la new entry L’Asinello di Castelnuovo Berardenga, Osteria Perillà di Castiglion d’Orcia, Meo Modo a Chiusdino, I salotti di Chiusi, Il Pievano (Gaiole in Chianti) Castello di Fighine ( San Casciano dei Bagni), Cum Quibus (San Gimignano).

Marco Crimi