Sei Toscana protagonista al “The Green Symposium Napoli 2020”

È tutto pronto per il “The Green Symposium Napoli 2020”, iniziativa in programma giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Al convegno sarà presente anche Marco Mairaghi, Ad di Sei Toscana.

L’iniziativa prevede svariate occasioni di discussione: tavoli tecnici, seminari e relatori esperti di tematiche green collegati da tutta Europa. Il Green Symposium è organizzato da Ricicla.tv, col board tecnico scientifico di Ecomondo e patrocinato dall’Unione Industriali Napoli.

Mairaghi avrà il compito di raccontare l’esperienza di Sei Toscana. Sei è gestore unico di rifiuti della Toscana meridionale, che con i suoi 12.063 km² e 104 comuni è l’aria più vasta di Italia. L’Ad di Sei Toscana parlerà al symposium di giovedì 22 -inizio alle 15.30- che avrà come oggetto i fondi strutturali e nazionali e le corrette vie di accesso ai finanziamenti.

“Essere stati chiamati a presentare la nostra esperienza è per noi motivo di orgoglio” commenta Mairaghi, che continua: “Sono convinto che la ripresa post-covid debba essere decisa e promossa in chiave green, valorizzando le migliori potenzialità dell’Italia fra cui, appunto, c’è il mondo del ciclo integrato dei rifiuti, una vera e propria eccellenza”. “Il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrà rifondare e rilanciare con un nuovo Green deal l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, de-carbonizzata e circolare” conclude Mairaghi.

Al “The Green Symposium Napoli 2020” parteciperanno i rappresentanti della Commissione europea, delle più grandi multiutility nazionali, di associazioni di categoria, dei fondi nazionali e strutturali, dell’Agenzia di coesione territoriale, di università e centri di ricerca oltre ad assessori e dirigenti con deleghe all’ambiente di sette regioni italiane.