Sei Toscana aderisce all ‘Alleanza territoriale Carbon Neutrality’

Sei Toscana ha deciso di aderire all’alleanza territoriale Carbon Neutrality: Siena. Il gestore unico di rifiuti dei 104 comuni della Toscana meridionale diventa socio sostenitore del progetto promosso da Fondazione Monte dei Paschi, Università degli studi di Siena, provincia di Siena, comune di Siena e regione Toscana.

Il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, spiega: “Abbiamo deciso di aderire al progetto perché la società da sempre è impegnata negli obiettivi di sostenibilità. Sei Toscana, attraverso il lavoro quotidiano dei suoi oltre mille dipendenti, si propone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale del nostro territorio, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e, appunto, sostenibile. Sentiamo nostri i valori e gli obiettivi promossi dall’Alleanza e per questo sono sicuro che la nostra adesione possa portare benefici a entrambi, con la condivisione di know how, progetti e attività di sensibilizzazione attinenti all’economia circolare e alla sostenibilità”

L’alleanza territoriale Carbon Neutrality: Siena è patrocinata dal ministero dell’ambiente e coinvolge vari attori del territorio senese, che fino dall’inizio degli anni 2000 si sono adoperate per lo sviluppo del progetto. Nel 2011 è stato raggiunto l’obbiettivo di rendere la provincia di Siena carbon neutral. Fra i propri soci, l’alleanza vanta anche realtà importanti come Estra e Sienambiente.

Simone Bastianoni, presidente dell’Alleanza, dice: “Abbiamo aggiunto una tessera fondamentale al mosaico dell’Alleanza. La raccolta e la gestione dei rifiuti rappresentano una voce rilevante nel nostro bilancio dei gas serra e ogni miglioramento in questo settore costituisce un importantissimo passo in avanti”