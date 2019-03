Sei Toscana, a Castelnuovo arriva l’eco-informatore per spiegare ai cittadini i cassonetti intelligenti

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga e Sei Toscana mettono in campo la figura dell’eco-informatore.A partire da domani, mercoledì 20 marzo, un tecnico di Sei Toscana sarà a disposizione dei cittadini per illustrare le modalità di conferimento dei rifiuti e il corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato, i cosiddetti “cassonetti “intelligenti”. L’eco-informatore, seguendo un calendario concordato fra il soggetto gestore e il Comune consultabile sul sito www.seitoscana.it nella pagina del Comune di Castelnuovo Berardenga, presidierà tutte le postazioni attive nel capoluogo e nelle frazioni del comune, fornendo informazioni utili agli utenti per permettere un utilizzo corretto delle nuove attrezzature di raccolta.

Iniziativa al via da domani, mercoledì 20 marzo. L’eco-informatore sarà riconoscibile da un apposito tesserino identificativo e inizierà la sua attività di presidio e informazione domani, mercoledì 20 marzo, dalle postazioni di via Alfieri a Ponte a Bozzone, dove sarà a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16. Nei giorni successivi, sarà la volta di tutte le altre postazioni di raccolta presenti sul territorio comunale per garantire un’attività di presidio e di informazione al cittadino che si concluderà verso la metà del mese di aprile.

I video tutorial per il corretto utilizzo dei nuovi cassonetti. Oltre alla figura dell’Eco-informatore, Sei Toscana ha prodotto anche dei video tutorial che illustrano in maniera semplice e chiara il corretto utilizzo delle nuove attrezzature di raccolta. I video tutorial sono disponibili nella sezione video del sito internet di Sei Toscana (www.seitoscana.it/video), sul suo canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCUPqWvmFvwnaI-OIR6h4Eig) e sulla pagina Facebook Sei Toscana-SEI X NOI.

Nuove occasioni per avere le tessere 6Card. Sul territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, inoltre, è ripresa la consegna delle tessere per chi non avesse ancora ritirato la 6Card, necessaria per accedere ai nuovi cassonetti. Il calendario delle consegne, già inviato a tutte le utenze interessate, è reperibile sul sito internet di Sei Toscana,www.seitoscana.it, nella sezione “Sei Toscana nel tuo Comune”. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800 127 484 oppure consultare il sito www.seitoscana.it.

Nel mese di marzo, l’eco-informatore di Castelnuovo Berardenga sarà presente domani, mercoledì 20 marzo, in via Alfieri, a Ponte a Bozzone (dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16); giovedì 21 marzo in via de André, ancora Ponte a Bozzone (dalle 9 alle 10.30), in via Ranuccio Banchi Bandinelli, a Ponte a Bozzone (dalle 10.30 alle 12) e in via della Certosa, a Ponte a Bozzone (dalle 13 alle 16).Mercoledì 27 marzo, l’eco-informatore sarà a Castelnuovo Berardenga, all’ingresso del centro storico (ore 9-10.30), in via Gramsci, a San Polo (dalle 10.30 alle 12) e in via Sano da Falera, a Poderuccio (dalle 13 alle 16). Giovedì 28 marzo, invece, sarà a Quercegrossa, in via Guido Rossa (dalle 9 alle 12) e in via Tarantelli (dalle 13 alle 16).

Nel mese di aprile, l’eco-informatore sarà mercoledì 3 aprile, a Pianella, nelle postazioni lungo la Strada provinciale 408 (dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16);giovedì 4 aprile a Ponte a Bozzone, in via de André (dalle 9 alle 10.30), in via Ranuccio Banchi Bandinelli (dalle 10.30 alle 12) e in via della Certosa (dalle 13 alle 16), mentre mercoledì 9 aprile sarà a Ponte a Bozzone, nelle due postazioni di via Alfieri (dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16).