Sei Rotary club donano un’auto a Siena Soccorso: “La useremo per portare i vaccini anti-covid ai più fragili”

“Posso anticipare che questo mezzo sarà utilizzato per consentire il trasporto delle persone fragili, dandogli la possibilità di vaccinarsi contro il covid. Spero che questo nostro percorso possa rivelarsi innovativo per tutta la regione”, lo annuncia Fabrizio Tofani, vicepresidente dell’associazione Siena Soccorso che riunisce le 43 misericordie presenti nel territorio senese. Questa mattina, in piazza del Campo, si è tenuta la cerimonia di consegna di una vettura all’Associazione, da parte di 6 Rotary club dell’area Toscana 2.

“Spero che questo nostro percorso possa rivelarsi innovativo per tutta la regione”. ha proseguito Tofani si sofferma poi sul ruolo dei volontari in questi “mesi difficili, ma è bello vedere come ancora non siano stanchi, vedere come stiamo continuando a portare pasti caldi e a rendersi utili al prossimo”.

L’assessore Appolloni, dal canto suo definisce questo gesto come “l’ennesima risposta concreta al problema della tenuta sociale. Il fatto che oggi ci siano tutti i rotary dell’area Toscana 2 sottolinea il principio di servizio. Principio di servizio che è la miglior risposta ai momenti di crisi, come quelli di questa emergenza”.

Il presidente del Rotary club dell’alta Val d’Elsa, Giovanni Di Maggio parla di “un gesto che centra gli obbiettivi propri del rotary club. Voglio ringraziare tutti i club: il club alta Val d’Elsa, il club Chianciano, Chiusi e Montepulciano, il club Montaperti, il club Siena, il club Siena est ed il club Val d’Elsa. Abbiamo deciso di stanziare 20mila euro per l’acquisto di questa vettura che servirà al trasporto di persone, di pazienti che hanno bisogno per poter effettuare cicli di chemioterapia, di dialisi e per qualsiasi altra esigenza specifica”.

