Secco 3-0 alla Terranuova Traiana: prima vittoria esterna per il Poggibonsi

Il Poggibonsi compie il primo acuto esterno del campionato, espugnando il campo del Terranuova Traiana. Al Mario Matteini i giallorossi sbloccano subito l’incontro con lo stacco imperioso di Bonechi, dopodiché è pressoché un dominio coi senesi che controllano la gara e colpiscono ancora nella ripresa con Riccobono su calcio di rigore e con il piazzato di Regoli. Finisce 0-3 coi leoni che possono festeggiare per la terza vittoria in quattro gare.

Pronti, partenza, via e la gara è già sbloccata: calcio d’angolo battuto corto da Mazzolli, che scambia con Riccobono. Invito al centro per Bonechi, che si esibisce in una precisa torsione di testa. Il pallone si infila all’angolino, trafiggendo D’Ambrosio: 0-1. Questo rimane il primo e sostanzialmente l’unico acuto del primo tempo che si chiude coi giallorossi in vantaggio.

Il secondo tempo si apre coi padroni di casa che protestano per un contatto in area tra Gautieri e Barbera. Il direttore di gara Frasynyak, tuttavia, fa chiaro cenno che si può proseguire. Al 57′ Sacconi viene innescato con un lungo lancio in profondità. L’attaccante locale punta la porta e sferra un bolide potente. Pacini respinge con reattività in calcio d’angolo. Dopo appena due giri d’orologio arriva il raddoppio giallorosso: Tognetti si incunea in area di rigore e si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gianni Riccobono, che spiazza il portiere D’Ambrosio, calciando basso ad incrociare. Per la terza, e definitiva, rete occorrerà attendere il 72′: erroraccio di Artini, che regala il pallone agli avversari con un disimpegno errato. Regoli si infila, si presenta a tu per tu con il portiere e fa centro nell’uno contro uno.