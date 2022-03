Se guardando il ventre di Siena si ha un senso di vuoto

È un ritratto pieno di ombre quello delineato dal rapporto Caritas Siena per il 2020-2021: ombre che si allungano fino al 95% di richieste in più di aiuto rispetto al 2019 e che, almeno per il momento, non sono destinate a sparire col primo raggio di sole.

Ammesso che di sole si possa parlare, di questi tempi.

Siena e la sua provincia si scoprono in maniera netta collocate in un contesto finora visto da lontano e osservato quasi con noncuranza, forti della ricchezza del territorio. Oggi, il quadro che parla di una richiesta di aiuto che raggiunge quasi i due zeri, dipinge tutta la difficoltà di una città e di un territorio – ma in particolare la zona senese è quella che ne soffre – che è passata dalla crisi della Banca a quella della pandemia (quindi del turismo) senza soluzione di continuità, seguendo la strada lenta ma costante verso una povertà diffusa che se è vero che interessa soprattutto la popolazione straniera (in particolare i lavoratori del settore ristorazione e agricoltura), non lascia certo scampo alle famiglie del territorio. I numeri più alti di quanti hanno chiesto aiuto alla Caritas fanno infatti riferimento a soggetti con un lavoro, tanto per chiarire, soggetti che con la pandemia prima, con l’aumento dei prezzi oggi, si trovano nelle condizioni di non farcela con lo stipendio.

A guardare il ventre di Siena, parafrasando Matilde Serao, c’è un senso di vuoto come mai prima di ora, ci sono famiglie alle quali non manca la dignità del lavoro ma che non arrivano in fondo al mese, c’è lo sforzo di apparente emancipazione che rischia di farsi emarginazione.

Un segnale forte che la dice lunga sulla necessità di guardare oltre, di aprirsi anche economicamente ad altro perché se abbiamo avuto il grande privilegio di godere del territorio più bello del mondo, ci è stato duramente insegnato negli ultimi due anni che un virus può bloccare una macchina apparentemente perfetta. Basti pensare all’enorme flusso economico già presente sul territorio grazie a capitali russi e ai progetti – ne sia un esempio, oltre agli investimenti su tutta la provincia su aziende vitivinicole, locali, resort, l’idea di trasformare il meraviglioso palazzo del Capitano, a due passi dal Duomo, in un polo universitario High Tech in collaborazione con l’università di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi – . Tutto fermo. Come il mondo che sta guardando l’orrore dell’invasione e della diaspora ucraina.

La cultura è necessaria, il turismo indispensabile e noi abbiamo la grande bellezza a farci partire da una posizione di vantaggio ma, da solo, questo non basta. Dopo la Banca e dopo la pandemia, anche la guerra alle porte dell’Europa ci avverte che è il tempo per questo territorio di reinventarsi e di aprirsi, di essere capace – e per questo il mondo universitario e gli ITS stanno muovendo passi verso la formazione specifica (ultimo in ordine di tempo, l’accordo siglato con Agile Academy) ma non basta. Le istituzioni devono essere presenti e in modo serio e forte. C’è una popolazione, quella locale, che ha il diritto di avere occasioni a qualsiasi età e ci sono ragazzi che hanno il diritto di restare nella loro terra e farla crescere con le buone idee e il buon lavoro. Perché il ventre di Siena non diventi la cronaca di una città come la Napoli postunitaria raccontata dalla Serao, ma torni a brulicare di idee e di vita.

Katiuscia Vaselli