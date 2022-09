Scuola, prima campanella per Siena, Benini: “Ecco come stanno le strutture del Comune”

I progetti ed i nuovi cantieri ed una riflessione sulla scuola attuale. Toccano tanti temi le parole dell’assessore all’Istruzione Paolo Benini, scandite a Siena News a pochissime ore dal suono della prima campanella dell’ anno scolastico 2022/23.

Assessore riaprono le scuole. Da titolare della delega all’istruzione ha un messaggio?

“La scuola è importante e credo che figure come i professori dovrebbero avere un riconoscimento maggiore. Credo anche che serva cambiare qualcosa: mi immagino ragazzi che siano creativi e per questo non sono d’accordo con cose tipo la scuola-lavoro che tende a negare l’innovazione, le spinte e le idee dei più giovani”

Come si presentano le strutture che si trovano nel nostro Comune alla prima campanella, sono stati fatti dei lavori?

“Gli uffici tecnici sono sotto pressione continua. Alcune strutture sono vecchie e le richieste di manutenzione sono tantissime. Ad ora stanno comunque andando avanti i lavori alla Simone Martini, alla Mara Meoni, alla Santa Marta che sono finanziati con le risorse Pnrr. Questa città ha avuto accesso alle risorse del Piano e quindi suppongo che ci sarà un’attività cantieristica importante”

Quali sono i progetti che ha l’amministrazione in un anno scolastico che, ricordiamolo, coincide con l’ultimo periodo del mandato?

“Al momento ci sono i tre appena elencati ma ce ne saranno anche degli altri ma sono più distanti nel tempo. Alla fine del prossimo anno scolastico partiranno i lavori alla Achille Sclavo in Fortezza dove non ci saranno più tre strutture ma un edificio unico. Usciremo con una nuova scuola. Probabilmente i piccoli dovranno essere spostati alla Pascoli. Ecco perché penso che comunque per Siena, per poter condurre i lavori senza problemi per i ragazzi, sia necessario dotarsi di una struttura da 400-500 posti che sia multifunzionale. Parlo di una sorta di polmone tampone che possa ospitare temporaneamente varie attività. I costi sarebbero accessibili”

La situazione alla mensa scolastica quale è? Ha letto il comunicato di “W la pappa col pomodoro”?

“Intendiamo tornare alla normalità pre-covid. Ma so già che in alcune scuole certi dirigenti hanno optato per una serie di precauzioni. La decisione comunque è la loro e devono fare sulla base di come credono. Quanto a quello che dice l’Osservatorio non mi interessa…”

Marco Crimi