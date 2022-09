Scuola Edile di Siena con i suoi muratori vince per sicurezza in Toscana a Ediltrophy

Il team di maestri muratori della Scuola Edile di Siena Fabio Meloni e Joan Chindea è il più bravo in Toscana a ‘Lavorare in Sicurezza’: ha vinto il Premio Speciale ‘Ediltrophy 2022 Gara di Arte Muraria’ nella selezione regionale a Pisa. Altri i successi. Meloni e Chindea, dipendenti Edil Tuc – Tosco Umbra Costruzioni di Chiusi, formati alla Scuola Edile, hanno lavorato a ‘regola d’arte’ ed hanno regalato alla Scuola Edile di Siena anche il terzo posto, sezione senior.

I premi, consegnati al presidente Giannetto Marchettini nella delegazione con il coordinatore Stefano Cerretani, qualificano l’edilizia provinciale; stimolano a lavorare in queste aziende, con interessanti prospettive retributive e professionali. I successi confermano il valore dei programmi della Scuola Edile di Siena e la qualificata organizzazione delle sue imprese. Sono tanto più rilevanti perché Ediltrophy promuove formazione e lavoro.

Grande la soddisfazione dei maestri muratori Meloni e Chindea. «Il premio gratifica la nostra professione – dicono -. È un riconoscimento della gavetta in questi anni nei cantieri dove abbiamo lavorato, perfezionando abilità manuale, esperienza e capacità». Con altre nove squadre di ogni Provincia della Regione Toscana, junior e senior, sfidando crisi e maltempo, si sono cimentati in piazza Vittorio Emanuele II nella realizzazione della panchina ‘Briccondina’, idea dell’architetto Roberto Pasqualetti. Le panchine, con un positivo impatto urbanistico, sono state donate al Comune di Pisa, patrocinio, per essere installate in parchi pubblici. Una Gara giocata all’ultimo centesimo: i pochi con cui la Scuola Edile di Siena è stata superata nel finale dalle Scuole Edili di Lucca, prima, e di Arezzo, seconda. Il giudizio ad una giuria di esperti.

La Scuola Edile di Siena si è confrontata con lo scenario nazionale. A Pisa, il presidente Marchettini e il suo team sono stati premiati da Stefano Macale direttore nazionale Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza in Edilizia (nella foto). Con loro, l’assessore regionale della Formazione Alessandra Nardini, il sindaco del Comune di Pisa Michele Conti, giunta, amministratori e soprattutto un grande pubblico.

Dall’incontro di Marchettini con Formedil è nata la proposta di candidare la Scuola Edile di Siena ad ospitare la selezione regionale di ‘Ediltrophy Gara di Arte Muraria’. Un’iniziativa di impatto che mostra al grande pubblico come in edilizia nascono con le abilità necessarie oggetti di uso comune. La presentazione in spazi pubblici e nei centri storici sensibilizza alle tematiche della formazione e alla sicurezza (www.scuolaedilesiena.it).