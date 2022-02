Scuola, come gestire i casi di positività da covid-19, vademecum dell’Asl sud est

La gestione dei contagi e delle quarantene in ambito scolastico è un elemento di estrema delicatezza che coinvolge le scuole, gli studenti, le famiglie e il sistema sanitario. In queste settimane si sono susseguite modifiche alle normative sia a livello nazionale che regionale tendenti a favorire la risoluzione dei problemi, ma, in considerazione dell’alto numero dei contagi di questi mesi, si sono comunque verificati momenti di incomprensione e difficoltà di attuazione. Al fine di rendere più comprensibili le norme e aiutare le famiglie e le scuole in questa fase di passaggio pandemico, l’Asl Toscana sud est ha predisposto un vademecum che riassume e rende accessibili questi argomenti. Tutte le info sono consultabili sul sito aziendale (link qui) e nei profili social (link qui), info covid(link qui), Ufficio relazioni con il pubblico(link qui), numero verde: 800 613311