Scotte, il risiko dei trapianti: Montesi o Maccherini per la nuova Uoc, cancellata l’unità di Eugenio Neri

Potrebbe essere proprio Gianfranco Montesi il direttore ad interim, nell’attesa che si espleti il concorso per la struttura, della nuova Uoc Terapia chirurgica dell’insufficienza cardiaca e del trapianto di cuore delle Scotte.

L’altra figura che potrebbe ricevere l’incarico sarebbe quella del dottor Massimo Maccherini, responsabile del programma di trapianto di cuore e Vad dell’Aou senese e Mangia d’oro nel 2021.

L’attivazione dell’Unità operativa complessa, a direzione ospedaliera, è stata comunicata in una nota odierna dal policlinico Le Scotte che ha cercato di spiegare come sta gestendo il nodo Montesi, a seguito della sentenza 11507 del 28 dicembre del 2022 del Consiglio di stato, e di rassicurare cittadini, sindacati, comitato di partecipazione ed esponenti politici che negli scorsi giorni si erano detti preoccupati per la vicenda.

Due gli effetti della sentenza, ricordano dall’ospedale: l’attribuzione della direzione di una struttura di cardiochirurgia al professore ordinario convenzionato ricorrente e cioè Mario Chiavarelli; l’annullamento di una serie di atti come l’istituzione, nel 2016, dell’unità operativa complessa di Cardiochirurgia ospedaliera, il concorso per la direzione di questa struttura e della nomina a direttore della stessa.

Trenta giorni dopo la sentenza dall’ospedale è stato reso noto il percorso per applicarla e preservare la qualità della cardiochirurgia. Il lavoro dei vertici dell’ospedale è durato un mese e ha portato, appunto, al risultato di due Uoc: quella della “chirurgia del cuore e dei grossi casi”, diretta da Chiavarelli, e l’Uoc “terapia chirurgica dell’insufficienza cardiaca e del trapianto di cuore” che potrebbe, appunto, essere affidata a Montesi.

La mossa, viene spiegato, darebbe “pari rilevanza alle due componenti della cardiochirurgia dell’azienda”. Sulla scelta di affidare temporaneamente a Montesi l’unità operativa complessa ancora, chiariamo, l’ospedale non ha preso posizioni ufficiali.

“Il dottor Gianfranco Montesi, per effetto della sentenza, non è più direttore della struttura cardiochirurgica ospedaliera ma rimarrà a lavoro all’Aou Senese e darà continuità alle attività di cardiochirurgia eccellentemente svolte sino ad ora”, è questo infatti l’unico commento in merito che arriva dalle Scotte.

Nel risiko della dipartimento cardio-tosco-vascolare però ci sarebbe un sacrificato eccellente: la Uosa della chirurgia dei grossi vasi di Eugenio Neri, medico a cui sarebbe stato tolto anche il primariato e che dovrebbe rientrare in una delle due unità citate prima.