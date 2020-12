Scotte, panettoni ai professionisti dell’area Covid: ecco il dono di Natale di Round Table 41 Siena

Panettoni in dono ai professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati nell’area Covid. È il dolce pensiero di Natale offerto da Round Table 41 Siena, associazione da oltre 30 anni impegnata in attività filantropiche a livello locale e internazionale. Un gradito gesto di generosità per testimoniare la vicinanza di Round Table a chi sta operando in prima linea per fronteggiare il Covid-19. La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale ff dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini, e dei professionisti dell’ospedale impegnati nell’area Covid e del Dipartimento di Emergenza-urgenza.