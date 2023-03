Scotte: nuovo appuntamento culturale con la presentazione del libro “Ti presento Siena”, dedicato ai piccoli pazienti ricoverati

Sarà dedicato ai piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei bambini dell’Aou Senese il prossimo appuntamento con Agorà Aou Senese, il programma culturale e di approfondimento nato durante la pandemia per diffondere cultura nonostante il Covid. Giovedì 30 marzo, alle ore 14.30, parleremo del libro “Ti presento Siena” (Pacini Editore, 2022), insieme alle autrici Maura Martellucci e Simona Merlo e alla presenza del direttore generale dell’Aou Senese, prof. Antonio Barretta. L’evento si terrà nella sala cinema della Pediatria al lotto 4, piano -4 (anziché al centro didattico), per consentire la partecipazione, nel rispetto della normativa anti-Covid, ai piccoli pazienti ricoverati che possono spostarsi dalla stanza di degenza. Sarà un piacevole appuntamento per fare un approfondimento, con allegria e leggerezza, sulla storia di Siena. Il libro infatti, con illustrazioni di Sara Franci, propone un viaggio tra storia vera e racconti mitici guidato dalla Balena Canterina, dalla Lupa della Stella e dal Barbero Cronista che, mostreranno le bellezze della città dove palazzi e vie narrano storie e memorie antiche. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Aou Senese.

Il programma dell’iniziativa è disponibile al link: https://www.ao-siena.toscana.it/wp-content/uploads/2023/03/agora30marzo-1.pdf

L’evento è aperto a tutti