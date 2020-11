Scotte, in pronto soccorso arriva il wi-fi gratuito

Collegamenti ad internet e Wi-Fi gratis per i professionisti e gli utenti del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Grazie ad un accordo tra il Comune di Siena e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e alla collaborazione del Consorzio Terrecablate, è stato riattivato il servizio di wi-fi pubblico gratuito “ComunediSiena Wi-Fi” che utilizza la rete “[email protected]” (Distributed Integrated Access Network), unica rete in fibra ottica proprietaria dei servizi comunali.

Gli utenti potranno connettersi quindi anche dal Pronto Soccorso registrandosi alla rete wi-fi “ComunediSiena-WiFi“, la cui copertura è presente anche in numerose altre zone della città (https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/Rete-civica-wireless), oppure all’indirizzo http://smss.terrecablate.it/portal/index.php?domain=terredisienawifi&hotspotname=Siena_AOUSL_25.

“È importante registrarsi – ha detto l’assessore ai Servizi Informatici Clio Biondi Santi – così, in caso di improvviso accesso al pronto soccorso e dell’esigenza di utilizzare tablet o smartphone, sarà possibile effettuare immediatamente e autonomamente il login, potendo utilizzare il servizio per 2 ore e per 500 MB al giorno, mentre la consultazione del sito del Comune di Siena e quello dell’Azienda non avranno limitazioni di orario. Un’utilità a disposizione di tutti i cittadini, soprattutto durante questa emergenza sanitaria che vede in prima linea l’ospedale senese”.

“Ringrazio il Comune di Siena per la disponibilità – ha detto il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini – perché soprattutto in questo momento è importante permettere ai nostri pazienti di poter avere a disposizione diversi strumenti di informazione e comunicazione, anche per comunicare più agevolmente con i propri cari o, semplicemente, per potersi distrarre utilizzando i servizi web”.

Il servizio, che potrà essere esteso anche in altri reparti, è gratuito per gli utenti e il costo è coperto dall’Aou Senes