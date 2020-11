Scotte, in pensione la professoressa Maria Teresa Dotti

L’ospedale Santa Maria alle Scotte saluta la professoressa Maria Teresa Dotti, direttore UOC Clinica Neurologica e Malattie Neurometaboliche, professore ordinario di Neurologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Siena. La professoressa Dotti lascia l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per pensionamento e la direzione del reparto è stata affidata al professor Nicola De Stefano, professore ordinario in Neurologia dell’Università di Siena.

«Saluto con stima e affetto la professoressa Dotti – afferma il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – che ha contribuito alla crescita della nostra clinica neurologica e, con essa, allo sviluppo dell’Area Medica in Ateneo, attraverso il continuo impegno nella didattica, la ricerca e l’assistenza”. Il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, aggiunge: «Ringraziamo la professoressa Dotti per il grande contributo dato al nostro ospedale e per essere stata sempre un punto di riferimento per pazienti e colleghi soprattutto in un campo così delicato qual è quello delle malattie neurodegenerative, dove la ricerca è linfa vitale per identificare nuove cure per i pazienti».

La professoressa Dotti è un luminare nel campo delle malattie neurodegenerative e si è occupata di temi di ricerca di carattere biologico e in prevalenza clinico su alcune particolari patologie neurodegenerative e neuro-genetiche su base dismetabolica (in particolare la xantomatosi cerebrotendinea), leucoencefalopatie (leucodistrofie e Cadasil) e demenze. Ha ricevuto finanziamenti per progetti di ricerca dal Ministero della Salute, MIUR, CNR e ha coordinato un progetto PRIN sul Cadasil. E’ stata membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia. Referee di riviste neurologiche internazionali, moderatore e relatore nei principali congressi neurologici nazionali e internazionali, con numerose collaborazioni con centri nazionali e internazionali su temi clinici e di ricerca concernenti malattie neurologiche rare.