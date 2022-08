Scotte, in pensione il professor Vincenzo De Leo

Dal 31 agosto il professor Vincenzo De Leo lascia la guida della UOSA Procreazione Medicalmente Assistita dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per sopraggiunti limiti di età. Il professor De Leo ha guidato la UOSA Procreazione Medicalmente Assistita dal 2003, contribuendo alla nascita e alla crescita del Centro per la Diagnosi e Terapia della Sterilità di Coppia e rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per la salute e il benessere di donne e famiglie. Il professor De Leo è stato professore associato all’Università di Siena dove ha ricoperto numerosi e importanti incarichi.

“Salutiamo con affetto e stima il professor De Leo – commenta il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –. Ha contribuito fattivamente allo sviluppo e al potenziamento della procreazione medicalmente assistita, portando a Siena le più importanti novità e le tecniche più specialistiche del settore”.