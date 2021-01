Scotte, i doni di Cartolandia: 30 braccialetti per i bambini ricoverati in terapia intensiva pediatrica

Trenta braccialetti di stoffa per i bambini ricoverati nella UOC Terapia Intensiva Pediatrica e le loro famiglie. È il bel gesto di vicinanza dimostrato di Sofia Carli, titolare del negozio Cartolandia: un piccolo-grande regalo per i bambini e un segno di affetto anche per le famiglie che hanno dovuto trascorrere i primi giorni dell’anno nuovo in ospedale. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Carlo Valerio Bellieni, direttore ff della Terapia Intensiva Pediatrica dell’Azienda ospedaliero-unviersitaria Senese, e della coordinatrice infermieristica Elisa Neri insieme agli altri professionisti del reparto.