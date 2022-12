Scotte, domani giornata di prevenzione per l’alopecia areata

Giornata dedicata alla prevenzione e all’informazione sull’alopecia areata, una malattia che provoca una caduta improvvisa dei capelli a chiazze, in una o più aree circoscritte del cuoio capelluto, o la perdita di peluria in altre parti del corpo. L’iniziativa, organizzata dall’AIPAF, Associazione Italiana Pazienti Alopecia, in collaborazione con la Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Pietro Rubegni, si svolgerà sabato 17 dicembre, all’ambulatorio 40 dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, al lotto 3, piano -1, dalle ore 9 alle 12:30. «Effettueremo visite gratuite ad accesso aperto – spiega la professoressa Elisa Cinotti, dermatologa – per i pazienti che desiderano avere informazioni sull’alopecia areata. Saranno presenti anche due volontarie dell’AIPAF per accogliere i pazienti e fornire loro informazioni utili. Si tratta di una patologia autoimmune che tende a manifestarsi nei soggetti predisposti, anche a seguito di forti condizioni di stress, infezioni, disfunzioni endocrine o malnutrizione. Può insorgere a qualsiasi età, colpendo sia gli uomini che le donne. E’ importante rivolgersi al medico in caso di improvvisa caduta dei capelli o di perdita di peli in altre aree del corpo, per capire le cause e impostare la corretta terapia».