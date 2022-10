Scotte, Barbara Paolini è il nuovo presidente nazionale di Adi

La dottoressa Barbara Paolini, direttore di dietetica e nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliero universitaria senese, è il nuovo presidente nazionale dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. L’elezione si è svolta negli scorsi giorni a Pescara, dove si è tenuto il XIX corso nazionale dell’associazione.

“Sono molto orgogliosa della fiducia che è stata riposta nei miei confronti – commenta la dottoressa Barbara Paolini –. Ho aderito all’Adi nel 1995 e in questi 27 anni si è trasformata la società e di conseguenza l’alimentazione. Sono quindi cambiate le patologie legate all’alimentazione stessa, legate alla malnutrizione e soprattutto all’obesità. Le tre criticità principali che dovrà affrontare nei prossimi anni l’Adi sono il cibo spazzatura, la svalutazione del concetto di alimentazione e la malnutrizione. Come associazione siamo pronti a questa sfida, affrontando tematiche che quotidianamente sono alla base del nostro lavoro in ospedale con i pazienti che si rivolgono al nostro centro. È necessario, inoltre, lavorare a fianco delle Istituzioni per implementare il ruolo delle strutture e dei professionisti della nutrizione sia in ambito preventivo e terapeutico”. La dottoressa Barbara Paolini ha ricoperto per l’Associazione dietetica e nutrizione clinica, anche il ruolo di presidente per la Toscana e di coordinatore dei presidenti regionali, nonché del gruppo di studio legato alle malattie dell’apparato digerente, allergie e intolleranze alimentari.