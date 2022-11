Scotte, bando per la ricerca di un immobile da adibire al magazzino farmaceutico

L’Aou Senese ha pubblicato un nuovo bando per individuare un immobile da destinare a magazzino farmaceutico provvisorio, in attesa dell’edificazione del nuovo magazzino, che sorgerà nell’area sovrastante il centro direzionale, di fianco al lotto 3, prevista dal masterplan per la ristrutturazione dell’ospedale. Il nuovo bando si è reso necessario perché le offerte pervenute negli scorsi mesi non rispettavano le caratteristiche richieste.

“La direzione aziendale ha deciso di pubblicare un nuovo bando cambiando i requisiti per il nuovo magazzino – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale –: le offerte arrivate negli scorsi mesi non rispettavano le caratteristiche previste, ovvero i 2700 mq di dimensione minima, con un’altezza minima di 6 mt. Abbiamo così optato per l’inserimento di requisiti leggermente inferiori per completare questo percorso, delineando un layout alternativo, concordato con Estar, senza impattare sulla qualità del servizio. Sottolineo – conclude il professor Barretta – che i nuovi requisiti per il magazzino, che svolgerà temporaneamente questa funzione, sono comunque superiori nelle misure rispetto alla dimensione dell’attuale magazzino situato di fianco al lotto DEA, che lascerà spazio poi al lotto volàno o lotto 6”.

L’immobile per il magazzino farmaceutico provvisorio dovrà essere già pronto e disponibile al momento della pubblicazione dell’avviso ed avrà un contratto di affitto della durata di tre anni con possibilità di rinnovo per un altro biennio. La ricerca dell’immobile, così come descritto nel bando, è circoscritta al territorio della provincia di Siena: la struttura non deve essere distante dal policlinico Santa Maria alle Scotte più di 40 minuti di tempo di percorrenza con condizioni di viabilità ordinaria. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/contenuto15448_bandi-di-gara_566.html