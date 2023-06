Scossa di terremoto in provincia, controlli e verifiche eseguiti alle Scotte: nessuna criticità rilevata

In seguito alla scossa di terremoto che si è verificata oggi, mercoledì 28 giugno, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica che non è emersa alcuna criticità dal punto di vista strutturale in seguito ai controlli e alle verifiche effettuate. In particolare tre squadre composte da componenti della squadra antincendio e del dipartimento tecnico hanno effettuato vari sopralluoghi, constatando che non si sono verificati danni causati dal terremoto. Il personale medico, infermieristico e socio sanitario si è impegnato per tranquillizzare alcuni pazienti spaventati dall’evento, l’attività e i servizi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese non si sono fermati e proseguono regolarmente.