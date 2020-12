Scossa di terremoto con epicentro a Castellina in Chianti

Un terremoto di magnitudo 3.1 e profondità di 8 km è stato registrato stamattina, sabato 5 dicembre, poco prima delle 8 nella zona di Castellina in Chianti. A registrarla sono stati gli studiosi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, si legge sui canali ufficiali, ha avuto luogo alle 7.53 alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.47 e longitudine 11.24.Tra i comuni più vicini all’epicentro situate in un raggio di 20 km, oltre a Castellina in Chianti -è situata a 3 km-, vi sono Poggibonsi (8 km), Monteriggioni (9 km), Barberino Val d’Elsa (10 km), Radda in Chianti (11km), Colle di Val d’Elsa (12 km), Tavarnelle Val di Pesa (12 km), Greve in Chianti (14 km), Gaiole in Chianti (15 km), San Gimignano (16 km), Siena (18 km) e Certaldo (18 km).