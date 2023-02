Dodici scosse di terremoto a Siena, la prima con magnitudo 3,5

Prima la scossa di magnitudo 3,5 poi lo sciame con scosse – tre di magnitudo 2,4, una da magnitudo 2,1, una da magnitudo 1,6, tre da magnitudo 2,7, una da magnitudo 2,0, una da 1.8, una da 1,7 , una da 2,6 e da 1,9-. Un terremoto ha colpito Siena e l’epicentro è stato proprio vicino al centro storico. La prima scossa si è sentita intorno alle 21.50, l’ultima alle 22.55. Le case sono tremate e molta gente è uscita per sicurezza dalle proprie abitazioni. “La Protezione Civile del Comune di Siena, a seguito delle scosse di terremoto che si sono verificate nel territorio, qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, raccomanda di recarsi in spazi aperti”, fanno sapere dal Comune. “Il sindaco di Siena Luigi De Mossi e i tecnici del Comune di Siena sono in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni”, aggiungono. “Allertata anche la polizia municipale che è in giro per raccogliere segnalazioni e dare informazioni ai cittadini. Nessun danno registrato anche dai vigili urbani”, si legge ancora. “Molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza”, le parole del Governatore Eugenio Giani.