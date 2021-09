Scooter incendiato, l’avvocato dell’ex convivente scrive ai giornali: “Ci dissociamo completamente”

In riferimento all’articolo apparso sul sito nei giorni scorsi, “L’amore finisce ma lei non si rassegna e dà fuoco allo scooter del suo ex: denunciata“, riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera dell’avvocato dell’ex-convivente.

“La presente in relazione all’articolo apparso in data 22 settembre 2021 con riferimento alla conferenza stampa da parte della Questura di Siena, per comunicare che la reale ex convivente del soggetto a cui é stato incendiato lo scooter, nulla ha a che vedere con la donna che effettivamente ha commesso l’atto. La mia assistita si dissocia completamente da tale evento e tale persona e si riserva ogni azione a tutela della sua immagine.”