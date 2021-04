Scontro tra mezzi pesanti e un furgone, chiusa la Senese Aretina

Scontro tra due mezzi pesanti ed un furgone, chiude temporaneamente la strada statale Senese Aretina in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 142 nel comune di Arezzo. Lo riferisce in una nota Anas, le cause del sinistro sono ancora in accertamento. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine per il ripristino della regolare transitabilità nel più breve tempo possibile. Per poter permettere la rimozione dei mezzi e ripristinare le condizioni di sicurezza sono momentaneamente attive delle deviazioni: in direzione Sansepolcro, il traffico viene deviato verso lo svincolo al km 141,950 con rientro sulla statale al km 143,6; in direzione Siena, il traffico viene deviato verso lo svincolo -Arezzo- al km 142,300 per rientrare sulla statale al km 141,3.