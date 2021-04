Scontro tra due auto sulla Siena-Firenze: una si ribalta, conducenti feriti. Chiuso lo svincolo a Badesse

Incidente sulla Siena – Firenze al chilometro 4 vicino Badesse. Lo comunica Anas. Il sinistro “le cui dinamiche sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed ha provocato il ferimento dei due conducenti”, si legge in una nota. Lo svincolo di uscita a Badesse è momentaneamente chiuso “per permettere operazioni di recupero di uno delle due autovetture che si è ribaltata”. Il personale Anas e la Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.” Ferito un uomo di 29 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale”, scrive l’Asl in una nota.