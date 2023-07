Scontro tra due auto in via Cassia Sud nel comune di Monteroni. Un mezzo è finito nel fosso e tre persone – un 78enne, una 72enne, un83enne- sono rimasti feriti e portati in codice 2 alle Scotte. Il 118 è intervenuto alle 18.20. Sul posto anche: ambulanza medicalizzata di Montalcino, ambulanza Misericordia di Siena, ambulanza Pubblica Assistenza di San Rocco, carabinieri e vigili del fuoco.