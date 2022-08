Scontro frontale sulla Siena-Grosseto, due feriti gravi

Grave incidente sulla Siena Grosseto: due automobili si sono scontrate in un frontale. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale di Siena, (strada statale 223 di Paganico, km 70,200, nel comune di Siena) registrando la presenza di cinque feriti, di cui due gravi poi affidati al 118. La strada, al momento, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La strada, di competenza Anas, è attualmente chiusa all’altezza del tutor presente in entrambi i sensi di marcia. Si segnalano rallentamenti sulla direttrice e si consigliano percorsi alternativi.

Sul posto è presente anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda i feriti, soccorsi dal 118 della Asl Toscana sud est, si tratta uomo di 73 anni trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena. Si registra poi la presenza di una donna di 60 anni in codice 2, un ragazzo di 17 anni in codice 2, un uomo di 54 anni in codice 2 Scotte ed una donna di 48 anni in codice 2. Tutti sono stati trasportati alle Scotte.

Sul posto anche la Misericordia di Siena, medicalizzata di Rapolano, la Pubblica assistenza di Poggibonsi, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.