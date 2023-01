Scontri tra ultras in A1, oltre 14 chilometri di coda tra Arezzo e Chiusi, l’autostrada è stata riaperta al traffico

E’ stata riaperta da poco l’area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, lungo la corsia nord dell’A1, anche questa riaperta al traffico, dopo gli scontri tra tifosi napoletani e romani avvenuti oggi in tarda mattinata. Le due tifoserie si sono affrontate sfidandosi con bottiglie di vetro, cinture, sassi e anche con un estintore. A causa degli scontri, che hanno causato anche un ferito, l’autostrada è stata bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. La situazione ha portato alla creazione di 14 chilometri di coda tra Chiusi e Arezzo in direzione di Firenze. “Consigliamo di utilizzare la A24 Roma-Teramo e la A14 Adriatica. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Valdichiana, dove si sono formate delle code, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale”, si leggeva nel sito di Autostrade per l’Italia. Attualmente vengono anche segnalate a tratti tra Chiusi e Firenze sud per traffico intenso, dal chilometro 395 in direzione Milano.