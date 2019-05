Scomparso un ragazzo francese a San Gimignano, l’appello del sindaco Bassi: “Aiutateci a rintracciarlo”

Si chiama Mederik Renson in ragazzo francese di 17 anni scomparso questa mattina alle 11 a San Gimignano, dopo essersi allontanato dal gruppo turistico con il quale stava visitando il centro storico. A lanciare un appello per il ritrovamento del giovane è il primo cittadino del comune delle torri medievali, Giacomo Bassi in un post su Facebook

” Attenzione: le forze dell’ordine chiedono la collaborazione di tutti per rintracciare un ragazzo diciassettenne francese – scrive Bassi nel suo post -[…] Gli accompagnatori sono molto preoccupati di questo gesto improvviso, viste le problematicità del ragazzo. Ha uno zaino blu e celeste, grandi pantaloni neri e scarpe da ginnastica. Alto 175 cm circa, capelli corti castani e non ha il cellulare telefono. Chi dovesse incontrarlo è pregato di darne immediatamente notizia a Carabinieri o Polizia Municipale. Eventualmente aggiungo anche il mio numero: 3482548235″.